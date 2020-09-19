Iğdır'da 'asırlık' erişte geleneği yaşatılıyor

AA 19 Eylül 2020 Cumartesi 15:22 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 15:22

Tuzluca ilçesindeki ev kadınları, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında bulunan ve sofralardan eksik olmayan erişteyi hazırlamanın telaşını yaşıyor.

Bahçelerinde kurdukları alanda bir yandan eriştelerin hamurunu yoğuran kadınlar, diğer taraftan da kestikleri erişteleri iplere dizerek kurutuyor.

Kurutma işleminin ardından toplanan erişteler, fırınlarda kısık ateşte kavrulduktan sonra paketlenip kışlık yemek yapımına hazır hale getiriliyor.

- BİR KISMINI DA SATARAK AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Kışın sofralarını süsleyecek lezzeti kavanozlara dolduran kadınlar, eriştelerin bir kısmını da Tuzluca Belediyesinin desteğiyle satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, AA muhabirine, kadınları üretime katmak amacıyla Tuzluca Çalışkan Kadınlar Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Halk ve belediye iş birliğiyle bir üretim seferberliği başlattıklarını belirten Türkan, "Kadınlarımız kendi imkanlarıyla bahçelerinde ektikleri meyve ve sebzeleri değerlendirerek reçel, pekmez ve benzeri birçok ürün elde ettiler. Yöre kadınları, ilçede yetiştirilen ve buğday değirmeninde öğütülerek elde edilen undan erişte kesimi yaparak üretmeye başladılar." dedi.

- TUZLUCA BELEDİYESİ PAZAR İMKANI SUNUYOR

Kadınlardan Nurgüzel Bozdaş ise ürettiği erişteden aile bütçesine ciddi bir katkı sağladığını anlattı.

Belediyenin desteğiyle ürettiklerini satma fırsatı bulduklarını ve pazar arayışına girmediklerini dile getiren Bozdaş, "Tuzlucalı kadınlar olarak geçmişte sadece evimize kış hazırlığı için yaptığımız erişteyi şimdi para kazanmak için de yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Erişte yapan kadınlardan Senek Güngör de hem kış hazırlığı hem de maddi gelir için erişte ürettiğini kaydetti.

Yöredeki kadınların bir araya gelerek üretim yaptığını vurgulayan Güngör, "Belediyemiz de bu elde ettiğimiz ürünleri satmak için bizlere yardımcı oluyor. Hem para kazanıyoruz hem de ailemizin kışın tüketeceği erişteleri biriktiriyoruz." diye konuştu.