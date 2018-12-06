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Iğdır'da etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Iğdır'da gece saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezi sisin içinde adeta kayboldu.

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Iğdır şehir merkezi gece saatlerinde sisle kaplanırken, sürücülerin görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
 
Sürücüler, yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakarak trafikte seyretti. Şehir merkezi sisin içinde adeta kayboldu.

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