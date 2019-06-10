İğrenç olay sonrası linç girişimi

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Adana'da kız çocuğunu taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Adana'da küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı. Yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

  • DHA
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Olay, Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük bir kız çocuğunun taciz edildiğini görenler, polisi aradı. Korkan şüpheli ise bir apartmana gizlendi. Mahalle sakinleri şüpheliyi gizlendiği yerden çıkarıp dövmeye başladı. 

LİNÇTEN POLİSLER KURTARDI

Bu sırada olay yerine gelen polisler, şüpheliyi gözaltına alarak linçten kurtardı. Yaşananlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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