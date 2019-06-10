İğrenç olay sonrası linç girişimi

Adana'da kız çocuğunu taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Adana'da küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı. Yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
- DHA
Olay, Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük bir kız çocuğunun taciz edildiğini görenler, polisi aradı. Korkan şüpheli ise bir apartmana gizlendi. Mahalle sakinleri şüpheliyi gizlendiği yerden çıkarıp dövmeye başladı.
LİNÇTEN POLİSLER KURTARDI
Bu sırada olay yerine gelen polisler, şüpheliyi gözaltına alarak linçten kurtardı. Yaşananlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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