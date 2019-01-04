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İHH 4 dilde 51 bin Kur’an dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfınca, aralarında Nijer, Macaristan ve Kırım’ın yer aldığı 10 ülkede 51 bin 380 Kur’an-ı Kerim dağıtıldı.

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Afrika’da yaşayan çocuk ve yetişkin Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’e ulaşamadıkları için ayetleri “Luh” adı verilen tahtalara yazarak Kur’an öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor. 

Burkina Faso, Çad, Gana, Gine, Nijer, Sudan, Sierra Leone, Pakistan, Macaristan ve Kırım’da orijinal metnin dışında 4 ayrı dilde Kur’an-ı Kerim dağıtıldığını belirten İHH Tebliğ-İrşat Masası Koordinatörü Yusuf İslam Demirci “Kur’an-ı Kerim dağıtımlarındaki amaçlarımızın en başında, ihtiyaç bulunan bölgelerdeki eksiklikleri gidermek geliyor. Gayrimüslimlere mealli Kur’an-ı Kerim dağıtımı yaparak, kalplerini İslam’a ısındırmayı hedefliyoruz” dedi.

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