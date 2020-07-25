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Yaşam

İHH Afrin'de 1500 kişilik cami inşaatına başladı

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezinde 1500 kişi kapasiteli cami inşasına başlandı.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:25 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:29
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin Afrin ilçesinde 1500 kişi kapasiteli inşa edilecek Afrin Zakirin Ulu Camisi'nin temeli atıldı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Vakfın Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, temel atma töreninde, camiyi bir yıl içinde tamamlayarak ibadete açmayı planladıklarını belirtti.

Afrin ilçe merkezinde az sayıda cami bulunduğunu aktaran Yemelek, "Özellikle son 2 yıldır Afrin'de huzurun tesis edilmesi için Türkiye'nin devlet, sivil toplum kuruluşları ve halkıyla ciddi çabası bulunuyor. Temelini attığımız Afrin Zakirin Ulu Cami de vakfımızın bir projesi olarak ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Yemelek, caminin 1500 kişi kapasiteyle bölgedeki en büyük ibadethanelerden biri olacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından caminin temeli dualarla atıldı.

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