İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2403
  • EURO
    32,9782
  • ALTIN
    1966.24
  • BIST100
    8023.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İHH savaş mağduru ülkelerde inşa ettiği kalıcı eserlerle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor
Yaşam

İHH savaş mağduru ülkelerde inşa ettiği kalıcı eserlerle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında birçok ülkede inşa ettiği kalıcı eserleri hizmete açtı.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 11:48 - Güncelleme:
İHH savaş mağduru ülkelerde inşa ettiği kalıcı eserlerle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor
ABONE OL

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, farklı coğrafyalarda insani yardım çalışmalarını sürdüren İHH, inşa ettiği kalıcı eserlerle de savaş mağdurlarına ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

İHH, bu kapsamda geçen yıl 6'sında Kur'an okulu da bulunan 24 cami, 2 Kur'an kursu, 1 okul, 3 sağlık merkezi, 1 yetimhane, 1 kültür merkezi ve 1 mesleki eğitim merkezi ek binası olmak üzere 33 kalıcı eserin inşasını tamamladı.

Söz konusu eserler Afganistan, Bangladeş, Burkina Faso, Filistin, Gürcistan, Mali, Moro, Nijer, Pakistan, Sudan, Suriye ve Uganda'da hizmete açıldı.

Geçen yıl inşasına başlanan 13 cami ve 1 Kur'an okulu, 8 okul, 2 sağlık merkezi, 1 yemekhane, 2 yetim eğitim merkezi ve 1 yetimhanenin ise inşa çalışmaları sürüyor.

Vakıf, ayrıca Suriye, Afganistan, Moro ve Pakistan'da savaş mağdurları ile ihtiyaç sahiplerinin barınması için 488 ev yaptı.

İHH, yıl boyunca 4'ü cami, 18'i ev ve 1'i yetimhane olmak üzere 23 yapıyı da onardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.