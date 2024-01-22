İHH savaş mağduru ülkelerde inşa ettiği kalıcı eserlerle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, farklı coğrafyalarda insani yardım çalışmalarını sürdüren İHH, inşa ettiği kalıcı eserlerle de savaş mağdurlarına ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

İHH, bu kapsamda geçen yıl 6'sında Kur'an okulu da bulunan 24 cami, 2 Kur'an kursu, 1 okul, 3 sağlık merkezi, 1 yetimhane, 1 kültür merkezi ve 1 mesleki eğitim merkezi ek binası olmak üzere 33 kalıcı eserin inşasını tamamladı.

Söz konusu eserler Afganistan, Bangladeş, Burkina Faso, Filistin, Gürcistan, Mali, Moro, Nijer, Pakistan, Sudan, Suriye ve Uganda'da hizmete açıldı.

Geçen yıl inşasına başlanan 13 cami ve 1 Kur'an okulu, 8 okul, 2 sağlık merkezi, 1 yemekhane, 2 yetim eğitim merkezi ve 1 yetimhanenin ise inşa çalışmaları sürüyor.

Vakıf, ayrıca Suriye, Afganistan, Moro ve Pakistan'da savaş mağdurları ile ihtiyaç sahiplerinin barınması için 488 ev yaptı.

İHH, yıl boyunca 4'ü cami, 18'i ev ve 1'i yetimhane olmak üzere 23 yapıyı da onardı.