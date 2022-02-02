İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İHH'dan 'Kış Kapıda Yalnız Bırakma' kampanyası
Yaşam

İHH'dan 'Kış Kapıda Yalnız Bırakma' kampanyası

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın 'Kış Kapıda Yalnız Bırakma' kampanyası kapsamında, kasım ayından bu yana Suriye'ye 719 yardım tırı ulaştırıldı.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 15:44 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:53
ABONE OL

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, savaş mağduru aileleri kış mevsiminde de yalnız bırakmadıklarını belirtti.

SURİYE'YE 719 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ

Suriyeli savaş mağduru sivillerin kışın yaşam şartlarının daha da zorlaştığını bildiren Tosun, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlatılan 'Kış Kapıda Yalnız Bırakma' kampanyamız devam ediyor. Kampanya yoğun bir teveccüh gördü. Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden bağışlarla yürütülen kampanya kapsamında şu ana kadar Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapıları üzerinden Suriye'ye 719 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderildi. Yardımların içerisinde kömür, battaniye, sünger yatak, gıda, soba, hijyen ürünü gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Aileler, yardım malzemeleri sayesinde en azından kışı bir nebze olsun sıcaklık içerisinde geçiriyorlar."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.