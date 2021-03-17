İHH,Filistinli mülteci kampına 2 ambulans hibe etti

AA 17 Mart 2021 Çarşamba 21:59 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:59

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'daki insani yardım faaliyetleri kapsamında Beyrut'ta 30 bin civarındaki Filistinliye ev sahipliği yapan Burc el-Baracne Mülteci Kampı'nda bir uzaktan eğitim merkezi açmanın yanı sıra kamp sakinlerine ücretsiz sağlık hizmeti veren polikliniğe de 2 adet ambulans hibe etti.

Tam donanımlı ambulansların teslimatı ile aylık 500 öğrencinin ders alabileceği uzaktan eğitim merkezinin açılışı, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinden Başkatip Onur Özkeçeli ve İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Yavuz Dede ile İHH Orta Doğu Masası Koordinatörü Emre Kaya'nın katıldığı törenle gerçekleşti.

Başkatip Özkeçeli, Lübnan'daki mevcut ekonomik kriz ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini sürdürdüğü bu dönemde Türk STK'ların yaptıkları yardımların çok değerli olduğunu ifade etti. Özkeçeli, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerine yardımlarını sürdüreceğini aktardı.

Sağlık kliniği, İHH'nın destekleriyle ücretsiz hizmet veriyor

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Dede, burada AA'ya yaptığı açıklamada, Lübnan'da uzun yıllardan beri insani çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizerek, ülkedeki ekonomik kriz ve Beyrut Limanı patlamasının ardından hayat koşullarının özellikle de Filistinliler için daha da zorlaştığına işaret etti.

Bu nedenle gıda yardımlarının yanında gelir temini ve sağlık ile eğitim alanlarında da önemli bazı projeler geliştirdiklerini aktaran Dede, kamplarda 3 kliniğin faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlamanın ardından bugün 2 adet tam donanımlı ambulansı teslim ettiklerini kaydetti.

Kamplarda faaliyet gösteren sağlık kliniklerinin kaynakları olmadığı için ücretli hizmet vermek zorunda kaldıklarını ancak mültecilerin çok cüzi ücretleri bile ödeyemediğini anlatan Dede, dolayısıyla sağladıkları destekler sayesinde bu merkezlerin mültecilere ücretsiz hizmet verebildiğini belirtti.

Eskiden ücretli diye aylık yaklaşık 300 kişinin başvurduğu sağlık kliniğine sağladıkları destek sayesinde haftalık 600'den fazla hastaya hizmet verdiğini vurgulayan Dede, salgına karşı eğitimleri aksayan çocuklar için açtıkları uzaktan eğitim merkezinde de dönüşümlü olarak her ay 500 öğrencinin eğitim göreceğini belirtti.

İHH'nın Lübnan'daki partneri Gavs Yardım Derneği'nde görevli Abdurrahman İskenderani de yardımlarıyla kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye'ye teşekkür ederek, on binlerce insanın yaşadığı Burc el-Baracne Mülteci Kampı'ndaki eğitim ve sağlık imkanlarının çok kısıtlı olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle yüz yüze eğitimin mümkün olmadığına ve online eğitim sürdürmek için bilgisayar, internet ve elektriğe ihtiyaç olduğuna dikkati çeken İskenderani, İHH'nın destekleriyle açtıkları 5 sınıflık merkez sayesinde aylık 500 öğrencinin uzaktan eğitimini sürdürebileceğini ifade etti.

İskenderani, Sadakataşı Derneği'nin destekleriyle Aralık 2020'de açtıkları uzaktan eğitim merkezinde şu ana kadar bin 300'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirdi.

Lübnan'ın farklı bölgelerinde yer alan El-Biddavi, Burc el-Baracne, Sabra ve Şatilla, Ayn el-Hilve, Nehru'l-Barid, Raşidiyye, Burc eş-Şemali, El-Bas, Vifel, Miye Miye, Dbaye ve Mar İlyas isimli 12 kampta yaşayan Filistinli mülteciler, hayatlarını oldukça zor şartlar altında sürdürüyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.