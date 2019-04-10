İHKİB ve MEB’den tasarım yarışması

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm kapsamında desteklediği ve Ticaret Bakanlığının onayları ile İHKİB tarafından düzenlenen yarışmaya, İstanbul’dan 53 mesleki ve teknik Anadolu lisesinden 212 öğrenci katılacak. Kendi geleceklerini ve kariyer planlarını yetenekleri ile belirleyecek olan öğrenciler için düzenlenecek “Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması”nda, mesleki ve teknik Anadolu lisesi moda tasarım teknolojileri alanı kadın giyim modelistliği dalında eğitim alan öğrenciler, toplamda 55 bin liralık para ödülü kazanacak.

53 LİSEDEN 212 ÖĞRENCİ

İstanbul’da bulunan 53 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin kadın giyim modelistliği dalında eğitim alan 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katılacağı yarışma ve ödül töreni, 17-18 Nisan’da gerçekleştirilecek. Gruplar halinde yarışmaya katılacak olan genç modelistler, kendilerine verilen süre içerisinde giysileri “sıfır hata” ile dikmek için yarışacak.