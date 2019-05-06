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İhlas suresini incir çekirdeğine örümcek kılıyla yazdı

Dünyada bilinen üç mikro heykeltıraştan biri olan, incir çekirdeğine sadece mikroskopla görülebilen İhlas suresini yazan Necati Korkmaz, eserini gelecek haftadan itibaren sergileyecek.

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Dünyada bilinen sayılı mikro heykeltıraşlardan Necati Korkmaz, 6 aylık çalışmayla, örümcek kılı kullanarak incir çekirdeğine İhlas suresini yazdı.
 
Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nda, Korkmaz'a ait, sadece büyüteç ya da mikroskopla görülebilen 40 eser sergileniyor.
 
Ziyaretçiler, saç teline yazılmış besmele, incir çekirdeğinden yapılan tespihe yazılı Allah'ın 99 ismi, dünyanın en küçük biblosu, satranç takımı ile yazma eserleri görme fırsatı buluyor.
 
Farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren Korkmaz, bu kez de incir çekirdeğine sadece mikroskopla görülebilen İhlas suresini yazdı. Son rötuşları tamamlanan eser, gelecek haftadan itibaren ziyarete açılacak.
 
Necati Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede 30 yıl emek vererek sabırla hazırladığı eserlerin yer aldığını, birçoğunun "dünyada tek" olduğunu ifade etti.
 
Hat sanatçısı Seyyid Kasım Gubari'nin 400 yıl önce pirinç tanesine İhlas suresini yazdığını anlatan Korkmaz, buradan yola çıkarak aynı sureyi bu kez daha küçük olan incir çekirdeğine yazmaya karar verdiğini söyledi.
 
 
ÖRÜMCEK KILIYLA YAZDI, ARI İĞNESİYLE RÖTUŞLADI
 
İhlas suresini incir çekirdeğine sığdırmanın gururunu yaşadığını dile getiren Korkmaz, "6 ay uğraştım ve incir çekirdeğine sureyi sığdırdım. Bu çalışma, dünyada şu ana kadarki en küçük hat yazması oldu." dedi.
 
Korkmaz, yaptıklarının "tasavvufta bir şeye kendini adamanın örneği olduğunu" belirterek, "Küçük objeler kullanmamızın amacı şu, bir şey bir amaç için, sevgi için, yaradan için yapılıyorsa, ne kadar küçük olursa o kadar makbul oluyor. Tasavvufta bu çok önemli. Kendinizi bir şeye adıyorsunuz. Biz de yazabildiğimiz, yani en maharet gösterebileceğimiz bir obje arayışında oluyoruz." diye konuştu.
 
 
"Sabır ve aşkla gece gündüz bu işle uğraşıyorum." ifadesini kullanan Korkmaz, şunları kaydetti:
 
"Fırça olarak piyasa fırçalarını kullanamıyorsunuz. Kullandığım fırça, 0,02 milimetre boyutundaki bir örümcek kılı. Yani tek bir kılla yazdık. Kenarındaki hataları da bir arının iğnesini kullanarak düzelttik. 6 ay içinde yüzlerce kez bozuldu yazımız. Tekrar denedik sabırla, sebat ettik."  

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