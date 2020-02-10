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Yaşam

II. Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası görüntülendi

II. Abdülhamid'in altı yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı ve vefat ettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası vefatının 102. yıl dönümünde görüntülendi.

IHA10.02.2020  13:55 - Güncelleme: 10.02.2020  14:01

II. Abdülhamid’in altı yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı ve vefatına kadar dışarıya adım atmayarak, hayatını kaybettiği Beylerbeyi Sarayı’ndaki yatak odası ile çalışma odası ve banyosu görüntülendi.

II. Abdülhamid, 27 Nisan 1909’da tahttan indirildikten sonra sürgüne yollandı. Sürgünden 3 yıl sonra Beylerbeyi Sarayı’na getirilen Padişah ömrünün sonuna kadar burada yaşadı. 

1912 yılında saraya getirilen Sultan 2. Abdülhamid Han altı yıl sonra hayatını kaybetti. Abdülhamid Han’ın hayatının kaybettiği yatak odası, çalışma odası görüntülendi. 

Odanın Sultan Abdülhamid Han’ın ölümünden sonra olduğu gibi durduğu görüldü.

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