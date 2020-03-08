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Yaşam

II. Abdülhamid'in saatine rekor ücret

İstanbul'da II. Abdülhamid'in 180 bin liraya satışa çıkarılan altın cep saati 1 milyon 100 bin liraya alıcı buldu.

DHA08 Mart 2020 Pazar 11:23 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 11:23

Nişantaşı'ndaki bir galeride "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesi düzenlendi. Müzayedede 300'ün üzerinde eser satışa çıkarıldı. Onlardan en dikkat çekeni ise II. Abdülhamid'in altın cep saatiydi. Saatin satışı günler önceden duyurulunca müzayedeye ilgi yoğun oldu. II. Abdülhamid'in saati 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa sunuldu. Saat rekor bir ücretle alıcı buldu. II. Abdülhamid'in altın cep saati, 1 milyon 100 bin liraya satıldı. Saati, Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız'ın aldığı öğrenildi.

ÜZERİNDE SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN TUĞRASI BULUNUYOR

Sultan II. Abdülhamid'e özel yapılmış cep saatinin markası Edward Prior. Çalışır durumdaki 18 ayar altın damgalı saat, eski Türkçe rakamlı beyaz mineli kadranlı ve ön kapağının merkezinde, lacivert mine işçilikli "Sultan II. Abdülhamid" tuğrası bulunuyor. Bordürleri ve arka kapak yüzeyi ince kalem işçiliğiyle yapılmış bitkisel motiflerle süslü olan saatin ağırlığı ise 146 gram.

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