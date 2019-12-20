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Yaşam

İki aile arasında arazi kavgasında silahla konuştu: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA20.12.2019  20:59 - Güncelleme: 20.12.2019  21:00

Alınan bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde aralarında arazi meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan iki ailenin tarafları bir iş yerinin önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine husumetli olan taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda aynı aileden Süleyman Doğan, Namık Doğan ve Ertan Doğan hayatını kaybetti.

İhsan Doğan ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Olaya karıştıkları iddiası ile A.Y ve K.Y. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taşköprü Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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