27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0889
  • 6,8019
  • 249.37
  • 85.217
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İki çocuk annesi kadını öldürüp, intihar etti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Erdal Akın (44), 2 çocuk annesi Seher Özer'i (30) pompalı tüfekle başından vurup öldürdükten sonra, aynı silahı göğsüne ateşleyerek yaşamına son verdi. Akın'ın, eşinden boşanıp Özer ile evlenmek istemesine genç kadının ailesinin onay vermemesi üzerine olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Efeler ilçesinde evli olan Erdal Akın, bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi Seher Özer'e gönlünü kaptırdı. Akın, eşinden boşanıp Özer ile ikinci evliliğini yapmak istedi. Ancak iddiaya göre, bu evliliğe Özer'in ailesi onay vermedi. Bunun üzerine Erdal Akın ve Seher Özer, konuşmak için bugün saat 07.00 sıralarında, Osman Yozgatlı Mahallesi, 1212 Sokak'taki Nuri Sanlı Parkı'nda buluştu. Burada Akın ve Özer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal Akın, yanındaki pompalı tüfekle Özer'i başından vurdu. Akın, ardından aynı tüfeği göğsüne dayayıp, bir kez daha tetiği çekti.
 
Seher Özer olay yerinde yaşamını yitirirken, Akın ise ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
 
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Seher Özer'in cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak parka gelen Özer'in yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Kaldırımda yürüyen yayalara at çarptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Önemli uyarı: 50, 100 ve 200 liralık banknotlar...

Önemli uyarı: 50, 100 ve 200 liralık banknotlar...

Teröristler şehit Eren Bülbül'ün evinden çalmıştı... Bulundu

Teröristler şehit Eren Bülbül'ün evinden çalmıştı... Bulundu

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki: Tendürek'e, Gabar'a...

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki: Tendürek'e, Gabar'a...

Niğde'de üretildi: Böylesi görülmedi

Niğde'de üretildi: Böylesi görülmedi

Denizaltındaki haberleşmeye Türk çözümü

Denizaltındaki haberleşmeye Türk çözümü

Game of Thrones'un Bran Stark’ı: Finali şaka sandım

Game of Thrones'un Bran Stark’ı: Finali şaka sandım
 

POPÜLER HABERLER

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

Memur emeklisine en az 2 bin 562 lira

Memur emeklisine en az 2 bin 562 lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA