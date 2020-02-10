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Yaşam

İki ilde okullar tatil edildi

Siirt ve Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

DHA10.02.2020  19:40 - Güncelleme: 10.02.2020  19:40

Siirt'te etkili olan kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Siirt il merkezi ve merkeze bağlı köylerimizde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve etkili olan soğuklar nedeniyle 11 Şubat 2020 Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamileler de idari izinli sayılacaklardır."

ŞIRNAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde okullarda eğitime yarın için ara verildi.

Şırnak Valiliği, etkili olan kar yağışı ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı ve devamında oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2020 günü Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."

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