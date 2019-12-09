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İki kayınbiraderini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Karabük'te cadde ortasında tartıştığı 2 kayınbiraderini bıçaklayan ve olayın ardından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Dün Kemal Güneş Caddesi'nde Ali Ş., namus meselesi iddiasıyla tartıştığı kayınbiraderleri Şaban K. (26) ve kardeşi Ferhat K.'yı (23) bıçakla yaraladı.

Daha sonra olay yerinden kaçan Ali Ş., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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