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Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

  • AA
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Edinilen bilgilere göre, Ö.K., idaresindeki O2 KK 400 plakalı otomobil ile A.Ö., idaresindeki 02 FP 370 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında çarpıştı. Yaşanılan kazada Ö.T., ile F.T., isimli 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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