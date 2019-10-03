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İki tadı birleştirip 'minder tatlısı' yaptı, talep yağıyor!

GAZİANTEP'te tatlıcılık yapan Kenan Süzerer, son günlerde ilgi gören çikolatalı lokma tatlısı ve bölgeye has olan halka tatlıyı birleştirerek 'minder tatlısı' yaptı. Süzerer vatandaşların ilgi gösterdiği tatlının patentini almak için başvurularını yaptı.

  • DHA
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Gastronomi kenti Gaziantep'te tatlı ustası Kenan Süzerer, son günlerde ilgi çeken çikolatalı lokma tatlısı ve yöreye özgü halka tatlıyı birleştirerek 'minder tatlısı' adını verdiği yeni bir tatlı yaptı. Yöresel adıyla da dikkat çeken tatlının yapımında önce hamuru yoğrularak hazırlanıyor. Daha sonra yağda kızartılan hamurun kesme işlemleri yapılıyor. Son olarak ise müşterilerin isteğine göre dondurmalı, kaymaklı, muzlu yaparak, bol fıstıkla servis ediliyor.
Tatlının beğenildiğini söyleyen Süzerer, "Tatlının ismi eskiden üzerinde oturup dinlendiğimiz minderden geliyor. Dondurmalısı, kaymaklısı, muzlusu var. İleride peynirli ve farklı çeşitlerini yapmayı düşünüyoruz. Müşterilerimiz oldukça beğeniyor. Tatlımız 10-15 dakika içerisinde hazırlanıp servis ediliyor. Minder tatlımızı yaparken öncelikle hamurumuzu yoğuruyoruz. Sonra yağda kızartarak şerbetini döküyoruz. Kesme işlemlerini yaptıktan sonra müşterinin talebine göre üzerine bol fıstık ekleyerek lezzetli bir tat çıkarıyoruz" dedi.
`PATENT BAŞVURUSUNU YAPTIM´
 
Tatlının patent başvurusunu da yaptığını anlatan Kenan Süzerer, yurt içinden ve yurt dışından tatlıyı yemek için müşterilerin geldiğini söyledi. Süzerer, "Müşteri potansiyelimiz çok iyi. Yurt içi ve yurt dışından birçok müşterimiz 'Tatlıcı Keno'ya gidelim diyerek gelip minder yiyorlar. Fiyat ise 20 liradan başlayarak isteğe göre değişiyor. Tatlımızı müşterimizin taleplerine göre dondurmalı, çikolatalı olarak yapabiliyoruz. Patent başvurusunu yaptık. Şu anda minder tatlımızın patenti bizde" diye konuştu

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