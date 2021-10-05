İkisinin de nesli tükenme tehlikesi altında! Aynı kareye girdiler

DHA 5 Ekim 2021 Salı 12:21 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 12:21

Kaş Balıkçı Barınağı'nda sabah saatlerinde yavru Akdeniz foku ile caretta caretta görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki bu iki tür, önce birbirlerine kısa süre yaklaştı.

Ardından fok ve caretta, birlikte teknelerin altına doğru yüzdü. Çevredekilerin verdiği balıkları yiyen Akdeniz foku bir süre sonra gözden kayboldu.

Caretta caretta ise geri dönerek balığı yedi ve bir tur attıktan sonra derin sulara doğru ilerledi. O anları sabah görevde olan Kaş Belediyesi zabıtası Volkan Yağmur görüntüledi.