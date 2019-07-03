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İkiz bebekleri anne karnında 1 yaşındaki bebekleri anne kucağında hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün sabah saatlerinde bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 1'i bebek 4 kişi toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden anne Hicran Yarıcı'nın 3.5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu ve sağlık kontrollerine gittikleri sırada kazayı geçirdikleri, 1 yaşındaki bebekleri Hediye Nur Yarıcı'nın ise annesinin kucağında hayatını kaybettiği öğrenildi.

  • İHA
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Dün sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Cumali Yarıcı (32) yönetiminde ki 45 KB 1212 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 42 GM 842 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisindeki Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki bebekleri Hediye Nur Yarıcı olay yerinde hayatını kaybederken 8 yaşındaki kızları Ziynet Yarıcı ise kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yaşamını yitirdi. Çiftin 7 yaşındaki çocukları H.Y. ise hastanede tedavi altına alındı.
 
Jandarma tarafından gözaltına alınan tır sürücüsünün sevk edildiği adliyedeki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
 
Kazada hayatını kaybeden içerisindeki Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki bebekleri Hediye Nur Yarıcı ile 8 yaşındaki kızları Ziynet Yarıcı için Manisa'nın Ahmetli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ahmetli Ulu Camide düzenlenen cenazede 3 tabut olması dikkat çekerken 1 yaşındaki Hediye Nur Yarıcı ile ablası 8 yaşındaki Ziynet Yarıcı'nın aynı tabutta camiye getirildiği öğrenildi. Öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından aile Ahmetli Mezarlığına defnedildi.
 
Cenaze törenine Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, daire müdürleri, hayatlarını kaybeden ailenin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
 

KAZADA YÜREK PARÇALAYAN DETAY

Kazada hayatını kaybeden anne Hicran Yarıcı'nın 3.5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu ve sağlık kontrollerine gittikleri sırada kazayı geçirdikleri, 1 yaşındaki bebekleri Hediye Nur Yarıcı'nın ise annesinin kucağında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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