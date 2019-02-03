İkizleri kaza ayırdı
Sakarya’da dün akşam anne Ayça Aydın Akbulut, anaokulu öğrencisi ikiz çocukları Çınar ve Çağan’la birlikte Kocaeli’den yola çıkarak Zonguldak’taki bir yakınlarını ziyarete gitti.
Dönüş yaptıkları sırada Akbulut’un kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Yola savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken, otomobil paramparça oldu. Arka camdan araca giren direğin çarpması sonucu Çınar, Çağan ve anne yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çınar doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı olan anne ve Çağan ise tedavileri sonrası taburcu edildi. Anne Akbulut ve yakınları oğlunun cenazesini alarak memleketine döndü. Minik Çınar, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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