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İlaçlı bisküvi, kuruyemiş ve çayla uyuttuğu insanları yağmalayan şüpheli yakalandı

Antalya'da içine uyku ilacı karıştırdığı çay ve bisküvi ile üç vatandaşın yaklaşık 2 bin 500 lira parasını ve 2 yüzüğünü yağmalayan şüpheli halk otobüsünde yakalandı.

  • İHA
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Cezaevi firarisi olduğu, 7 ayrı dosyadan toplam 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranmasının olduğu tespit edilen şüphelinin üzerinden yapılan aramada içerisinde uyutucu ilaç olduğu değerlendirilen kuruyemiş, bisküvi, uyutucu hap ve toplam 3 bin 310 TL para bulundu.
 
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cevher O. isimli şahsın tanımadığı bir kişi tarafından kafede ikram edilen sigara ile uyutularak yağmalanmaya teşebbüs edilmesi, Mehmet D. isimli vatandaşın  meltem parkında ikram edilen çay ile uyutularak  üzerindeki 2 bin 350 TL'nin  ve yüzüğünün alınması , Ekrem Y. isimli şahsın Konyaaltı caddesi üzerinde bir parkta yine kimliği belirsiz bir kişi tarafından  bisküvi yedirilerek uyutularak 215 lirasının alınması ve son olarak  Bekir Ö. isimli vatandaşın Sakarya Bulvarı Sakarya parkı içerisinde yine  bisküvi yedirilerek uyutularak  altın yüzüğünün alınması  olayıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
 
Yapılan incelemede  olayları gerçekleştiren  şüphelinin Seyfi S. (57) olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi bindiği halk otobüsünde yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli Seyfi S.'nin yapılan genel bilgi taramasında 'GBT) cezaevi firarisi olduğu, 7 ayrı dosyadan toplam 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranmasının olduğu tespit edidi. Seyfi S.'nin yapılan üst aramasında ise  içerisinde uyutucu ilaç olduğu değerlendirilen kuruyemiş, bisküvi, uyutucu hap ve toplam 3 bin310 TL para ya el konuldu. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Seyfi S., adliyeye sevk edildi.
 

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