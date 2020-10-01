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Yaşam

İletişim Başkanı Altun'dan ''sosyal medya yasası'' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün yürürlüğe giren ve kamuoyunda 'sosyal medya yasası' olarak bilinen düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

AA01 Ekim 2020 Perşembe 20:06 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 20:06
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Altun, Twitter hesabından, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren 'Sosyal Medya Yasası' hayırlı olsun. Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek."

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