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İletişim engel tanımaz: Sinan ilk sağır işaret dili tercümanımız olacak:

Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı’nda eğitimini tamamlamak üzere olan işitme engelli Sinan Bilgiç, Türkiye’nin bu alanda yetiştirdiği ilk sağır tercümanı olacak.

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Yükseköğretim Kurumunca ‘engelsiz eğitim’ çalışmaları kapsamında, Türkiye’de ilk defa Ankara Üniversitesi bünyesinde iki yıl önce Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı bünyesindeki Türk İşaret Dili Tercümanlığı yüksek lisans programı açıldı. Bölümün ilk işitme engelli öğrencisi Sinan Bilgiç oldu. Mezun olmasına sayılı günler kalan 23 yaşındaki Bilgiç, işaret dili alanında Türkiye’de yetişen ilk sağır tercüman olacak. Türk-İngiliz işaret dilleri arasında çeviri yapabilen ve ağırlıklı olarak bu çeviri yönteminde uzmanlaşan Bilgiç, hem kullandığı işitme cihazı sayesinde hem de çok iyi dudak okuyabildiği için konuşmaları da işaret diline çevirebiliyor. Bilgiç’in eğitim aldığı bölümde sağır öğrencilere Türkçe ve konuşma eğitimleri de veriliyor. Böylelikle öğrenciler konuşma konusunda da kendini geliştirebiliyor. 

BİR GÜN MUTLAKA 

Henüz 4.5 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu işitme yetisini tamamen kaybeden Bilgiç, 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu. Hayalinin öğretmen olmak olduğunu belirten Bilgiç, “Mezun olduktan bir yıl sonra Ankara Üniversitesi’nde bu yüksek lisans programının açıldığını öğrendim. Diğer mesleğimi askıya alarak yüksek lisansa başvurmaya karar verdim” dedi. İşitme engelli çocukların içinde gizli bir yetenek bulunduğunu vurgulayan Bilgiç, “Türkiye’de sağır öğretmen çok az. Yüksek lisans, akademik eğitimlerle sağır öğretmenler yetiştirilebilir” diye konuştu. 

ÖN YARGILAR YIKILACAK

Türk işaret dili ile tüm işitme engelli gençlere çağrıda bulunan Bilgiç, “Hayalleriniz varsa peşinden koşun. Bir gün mutlaka olacaktır” mesajını paylaştı. Ankara Üniversitesi Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun da Türkiye’de ‘sağırdan işaret dili tercümanı olmaz’ ön yargısını yıktıklarını belirtti.

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