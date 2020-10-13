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Yaşam

İletişim kablosu çalan zanlı yakalandı

Kayseri'de 800 metre iletişim kablosu çalan zanlı yakalandı.

DHA13 Ekim 2020 Salı 18:59 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 18:59
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 800 metre iletişim kablosunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri Develi ilçesinde şüphelilerden S.G.'yi yakaladı. S.G. tutuklanırken, kaçan 1 kişi ise aranıyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 800 metre iletişim kablosu çalındı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, yaptığı incelemede hırsızlık olayını S.G. ve F.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin kamyonetini belirleyen ekipler, aracın Develi ilçesinde olduğunu belirledi. Kontrol noktasında jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü kaçmaya başladı. Kamyonetin çamura saplanması sonucu sürücü ve yanındaki kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından 2 şüpheliden S.G., jandarma ekiplerince yakalandı. F.K'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekipler kamyonette yaptığı aramada ise, 200 kilo bakırı çıkarılmış telefon kablosu ele geçirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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