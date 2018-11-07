Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İlk gözetimsiz sınav

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir programda “Hepimiz öğrenme yolculuğundayız. İsterim ki bir okul çıksın ‘Gözetimsiz sınav yapıyoruz’ desin” sözlerinden yola çıkan Kahramanmaraş Yahya Kemal İlkokulunda Öğretmenler Kurulu ‘gözetimsiz sınav’ uygulaması kararı aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Okulda “Biz size güveniyor ve inanıyoruz” temasıyla uygulanan sistemde öğrenciler öğretmensiz sınıflarda sınava giriyor. Okul Müdürü Hüseyin Yılmaz “Bu hafta gözetimsiz yazılılar başladı. Geri dönüşler mükemmel. Öğrencilerimiz kopya çekmeden yazılılarına devam ediyorlar. Bu davranışlar alışkanlık haline gelsin istiyoruz” dedi.

Özel okula teşvik kademeli kalkıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracaklarını açıkladı. Dezavantajlı durumdaki resmi okullara destek vereceklerini söyleyen Selçuk “2’nci sınıftan başlayarak kademeli olarak 2-12’nci sınıflarda uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konulacak” diye konuştu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rusya´da Ekim Devrimi´nin gerçekleşmesi - Tarihte bugün 7 Kasım 1917

Rusya´da Ekim Devrimi´nin gerçekleşmesi - Tarihte bugün 7 Kasım 1917

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA