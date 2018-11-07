İlk gözetimsiz sınav

Okulda “Biz size güveniyor ve inanıyoruz” temasıyla uygulanan sistemde öğrenciler öğretmensiz sınıflarda sınava giriyor. Okul Müdürü Hüseyin Yılmaz “Bu hafta gözetimsiz yazılılar başladı. Geri dönüşler mükemmel. Öğrencilerimiz kopya çekmeden yazılılarına devam ediyorlar. Bu davranışlar alışkanlık haline gelsin istiyoruz” dedi.

Özel okula teşvik kademeli kalkıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracaklarını açıkladı. Dezavantajlı durumdaki resmi okullara destek vereceklerini söyleyen Selçuk “2’nci sınıftan başlayarak kademeli olarak 2-12’nci sınıflarda uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konulacak” diye konuştu.