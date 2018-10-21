İlk imzası 300 bin TL borç getirdi

İddialara göre iş yerinin patronu O.Ç, Asatekin’i ‘Sana sigorta yapacağım’ vaadiyle kandırıp notere götürdü. Okuma yazması olmayan Asatekin’in avucunun içine devir işlemleri için yazı ve imza örneğini yazan O.Ç, noterde ailesinin üzerindeki borçlu şirketi sigorta vaadiyle kandırarak elemanının üzerine devretti. Bir süre çalıştıktan sonra Asatekin iş yerinden çıkarıldı. Başka bir iş yerinde çalışmaya başlayan Asatekin, bir süre sonra üzerinde borçlu bir şirket olduğunu ve yaklaşık 300 bin lira borç olduğunu öğrendi.

O.Ç. hakkında suç duyurusunda bulunan talihsiz adam davadan olumlu sonuç alamadı. Asatekin, ikinci şokunu da akciğer kanseri olduğunda yaşadı. Bilal Asatekin, kanserden dolayı 6 ayda 95 kilodan 50 kiloya düşerek çalışamaz hale geldi.

Asatekin, “Benden daha kötü olsunlar. Hayatımda attığım ilk imzaydı. Okumam yazmam yok. Kandırıldım. Saflığımdan yararlandı” dedi.