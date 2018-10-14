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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı

Erzurum’da 17 yaşındaki sürücü belgesi olmayan gencin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazanın ardından bir süre kaçan sürücü, daha sonra gidip polis merkezine teslim oldu.

  • İHA
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Kaza, Erzurum’un Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 AAG 729 plakalı otomobili alıp akranı 3 arkadaşıyla birlikte gezintiye çıkan 17 yaşındaki sürücü belgesi olmayan genç, Yenişehir alt yol güzergahında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan vatandaş, 112 sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 
Kazanın ardından şoka girip otomobili olay yerinin az ilerisinde bırakarak kaçan şüpheli sürücü ve arkadaşları daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. 
 
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

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