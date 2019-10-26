İlk uçuşu ikinci hayatına

Sezgin Gülboy (42), 15 yıldır karaciğer sirozu nedeniyle tedavi görüyordu. Doktorları geçtiğimiz yıl artık tek çarenin organ nakli olduğunu söyleyince, annesi, karaciğerinin bir kısmını oğluna vermek istedi. Ancak yaşlı olduğu için tıbben uygun bulunmadı.

12 SAATLİK SEFERBERLİK

Gülboy 2018’de organ bekleme listesine alındı. Kurban Bayramı için memleketi Ordu’ya gitmek istedi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Esin Gülkaya Anık, “Gidebilirsin ancak telefonun 7/24 açık olacak çünkü organ çıkarsa acil buraya gelmen gerekebilir” dedi. Gülsoy’un hayatı bayramın dördüncü günü gelen telefonla değişti. Er geç ya da geç organ bulunacağı umuduyla beklediğini söyleyen Gülboy, “Memlekete giderken Esin Hanım’a ‘Organ çıkarsa hemen arayın. Uçakla, bulamazsam otobüs bagajında, hatta merdiven basamaklarında bile gelirim. Yeter ki organ çıksın diye espri yapmıştım. Gerçekten de organ çıkmıştı ama uçaklarda yer yoktu. Otobüsle zaten yetişemezdim. Bakanlığın ambulans uçakları da yoğundu o gün. Kara ambulansı ile geç kalacağım söylendi. Esin Hanım’ın devreye girmesiyle konu çözüldü ve havaalanına gitmek için gece yarısı 5 kilometre uzaktan taksi çağırdık, Ordu-Giresun Havaalanı’na ulaştım. Önce özel izinle hostes koltuğunda gideceğim söylendi. Ama normal yolcu koltuğunda geldim” diye konuştu. Koordinatör Anık ise “Sezgin Bey çok nadir bulunan bir kan grubuna sahip. Organ çıktığında gelemeseydi belki başka şansı olmayacaktı. Gece yarısına kadar tüm firmalardan uçak araştırdım. THY ile onlarca telefon görüşmesi yaptım. Sonunda beni 04.30 uçuşunun pilotu ile görüştürdüler. Ona dedim ki ‘bir daha organ çıkamayabilir ve nakil olamayabilir, bu şansı ona vermek zorundayız, sizin de desteğinize ihtiyacımız var’. Sezgin Bey’i o uçağa aldılar. Sabah hastanedeydi ve başarılı bir nakil ameliyatı geçirdi” dedi.