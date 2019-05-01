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İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin cinayet sonrası binadan çıkma görüntüleri ortaya çıktı

İlkokul öğretmeni İlkay Sivaslı; 10 yıldır sevgili olduğu evli kişinin kendisinden yüksek miktarda para alması, kendisini oyalaması nedeniyle kiralık katil tutup kendini öldürtmek için plan yaptı. Kartal'da öğretmenlik yapan 41 yaşındaki İlkay Sivaslı, Tanju D. isimli kiralık katille anlaşıp kendisini öldürmesi için anlaştı. Tanju D. ifadesinde İlkay öğretmene aşık olduğunu bu yüzden öldürmeye kıyamadığını açıkladı. İlkay öğretmeni öldüren şahsın cinayet sonrası binadan çıkma görüntüleri ortaya çıktı.

  • İHA
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Kartal’da 21 Nisan Pazar günü ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı (41), Tanju D. isimli zanlı tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından film senaryolarını aratmayacak bir dram ortaya çıkmıştı. İlkay Sivaslı'nın Tanju D.’yi kiralık katil olarak tuttuğu iddiası gündeme gelmişti.

Olayla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Cinayet gününe ait, kiralık katil zanlısı Tanju D.’nin cinayetten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokakta bir kadınla çocuğun yürüdüğü sırada binadan çıkış yapan şüphelinin kameranın açısına girdiği ve bu sırada sadece ayaklarının görüldüğü yer alıyor. Daha sonra elinde mavi bir poşet bulunan şüphelinin sokakta yürümeye başladığı görülüyor.

Başka bir kameranın görüş açısına giren zanlının, caddede yürüyerek bir iş yerinin önünde bir süre beklediği ve cinayeti işlediği dairenin bulunduğu binaya baktığı da kameralara yansıyor. Tanju D.'nin ardından yaya olarak ayrıldığı görülüyor. Elinde mavi bir poşet bulunan Tanju D.’nin görüntülerdeki rahat tavırları ise dikkat çekti.

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