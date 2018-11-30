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İlkokul mezunu sahte savcı polisin operasyonuyla yakalandı

Kendisini savcı olarak tanıtan, savcı-hakim cübbesi ile fotoğraflarını paylaşan Seher Güner, polisin operasyonuyla yakalandı. İlkokul mezunu sahte savcı Güner’in, 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan bir cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Evlilik sitelerinde sahte hesaplar açarak savcı cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaşan Güner’in bu yolla da kendisiyle evlenmek isteyenleri dolandırdığı öğrenildi.

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Kendisini savcı olarak tanıtan, savcı-hakim cübbesi ile fotoğraflarını paylaşan Seher Güner, polisin operasyonuyla yakalandı. İlkokul mezunu sahte savcı Güner’in, 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan bir cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Evlilik sitelerinde sahte hesaplar açarak savcı cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaşan Güner’in bu yolla da kendisiyle evlenmek isteyenleri dolandırdığı öğrenildi.
 
SÜREKLİ İZİNİ KAYBETTİRDİ
 
Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Kocaeli’de çok sayıda kişi ile bazı kamu kurumlarından, kendisini savcı olarak tanıtan bir kadın tarafından dolandırıldıkları şikayeti üzerine Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri çalışma başlattı. Polis, 2 aylık teknik-fiziki takibin ardından dolandırıcı Seher Güner’in(50) Mamak’ta kaldığı yeri belirledi. Takipten kaçmak için kendi adına telefon kullanmayan, sürekli adres değiştiren Güner, yapılan baskın ile yakalandı. Güner’in gözaltı yapan polise de “Ben savcıyım, siz kim oluyorsunuz da beni yakalıyorsunuz” diye çıkıştığı öğrenildi. Emniyette sorgulanan Güner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
İLKOKUL MEZUNU SAHTE SAVCI
 
İlkokul mezunu olduğu öğrenilen Güner’in “evrakta sahtecilik”, “dolandırıcılık”, “sahte kimlik düzenleme” gibi 19 ayrı suçtan araması olduğu, cezaevinden de firar ettiği belirlendi. Sosyal medya hesapların Savcı-hakkim cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları kullanan Güner’in, çok sayıda kişiyi ve kamu-kurum kuruluşunu da dolandırdığı ortaya çıktı. Güner’in dolandırdığı kişilerden parayı, farklı bankalardan açtırdığı hesaplara yatırmalarını istediği, paraları da kısa sürede çekerek hesaplarını boşalttığı belirlendi.
 
EVLİLİK VAADİYLE DE DOLANDIRMIŞ
 
Evlilik sitelerinde sahte ad-soyad ve takma isimlerle hesaplar açan Güner’in, burada da cübbeli fotoğraflarını koyup, savcı olarak kendisini tanıtarak evlenme isteyen kişilerle bağlantıya geçtiği öğrenildi. Söz konusu kişilerden evlilik vaadiyle para aldığı belirlenen Güner’in ardından kayıplara karıştığı kaydedildi. Güner’in daha önce de resmi olarak 3 evlilik yapıp, boşandığı da ortaya çıktı.
 
 
(Hürriyet)

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