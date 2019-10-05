İmam hatipli öğrenciler üniversitelilere taş çıkarttı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul’a ‘Pranga’ adlı roketle katılan Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 5 öğrenci, üniversiteleri geride bırakarak birinci oldu.
Yahya Çakır (17), Ali Uysal (17), Semih Tiryakiol (17), Ahmet Yavuz Hiçdurmaz (16) ve Eymen Yıldırım’dan (17) oluşan ‘Çargah’ isimli takım ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. 2018 yılında düzenlenen TEKNOKENT’in kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirten Ali Uysal, “Biz bu işe girdiğimizde tek başımıza olduğumuzu zannettik ama şöyle bir şey gördük. Türkiye’de insanlar bu tarz çalışmaların gerçekten olmasını istiyor. Çoğu zaman sanayide işlerimiz oldu. Belirli dükkanlara gitmemiz gerekti. Oraya gidip projemizi anlatıp isteklerimizi iletince, çoğu insanın elinden gelenin fazlasını yaptığını gördük. Hatta elinden gelmeyen bir şey ise başka yerlere yönlendirdiler. Çoğu insan bedelini almadan, ücretsiz işler yaptı bizim için. Ülkemiz hakkında çok şey öğretti, bu proje bana. Bu ülkede insanların böyle şeylere destek vermek için çok büyük bir istekleri var” dedi.
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