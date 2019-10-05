21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 275.302
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İmam hatipli öğrenciler üniversitelilere taş çıkarttı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul’a ‘Pranga’ adlı roketle katılan Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 5 öğrenci, üniversiteleri geride bırakarak birinci oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yahya Çakır (17), Ali Uysal (17), Semih Tiryakiol (17), Ahmet Yavuz Hiçdurmaz (16) ve Eymen Yıldırım’dan (17) oluşan ‘Çargah’ isimli takım ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. 2018 yılında düzenlenen TEKNOKENT’in kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirten Ali Uysal, “Biz bu işe girdiğimizde tek başımıza olduğumuzu zannettik ama şöyle bir şey gördük. Türkiye’de insanlar bu tarz çalışmaların gerçekten olmasını istiyor. Çoğu zaman sanayide işlerimiz oldu. Belirli dükkanlara gitmemiz gerekti. Oraya gidip projemizi anlatıp isteklerimizi iletince, çoğu insanın elinden gelenin fazlasını yaptığını gördük. Hatta elinden gelmeyen bir şey ise başka yerlere yönlendirdiler. Çoğu insan bedelini almadan, ücretsiz işler yaptı bizim için. Ülkemiz hakkında çok şey öğretti, bu proje bana. Bu ülkede insanların böyle şeylere destek vermek için çok büyük bir istekleri var” dedi.

Deprem sırasında en özel tahliye

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Varank açıkladı: 700 kişiye iş sağlayacak!

Bakan Varank açıkladı: 700 kişiye iş sağlayacak!

Fenerbahçe yine kayıp

Fenerbahçe yine kayıp

İsveç´te esnaflık yapan Türk 'yılın kahramanı' oldu

İsveç´te esnaflık yapan Türk 'yılın kahramanı' oldu

O görüntülere tepki yağmıştı! Soruşturma başlatıldı

O görüntülere tepki yağmıştı! Soruşturma başlatıldı

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı
 

POPÜLER HABERLER

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA