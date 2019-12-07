11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İnegöl'de ahşap fabrikasında yangın

Bursa'nın İnegöl İlçesine bir ahşap fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, içeride bulunan iki köpek yanmaktan sonra kurtarıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Ağaç İşleri Sanayi 22.Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren ahşap üretim yapan fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yüksekliğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar destek verdi. İçerde mahsur kalan iki köpek ise yanmaktan son anda kurtarılarak dışarıya çıkarıldı. Yangın yerine gelen emniyet ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangın sonucu fabrikada büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Ukrayna´nın fırlattığı seyir füzesi ile SU-27 savaş uçakları yan yana uçtu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Libya Türkiye ile mutabakatta kararlı

Libya Türkiye ile mutabakatta kararlı

Irak'ta terör örgütüne operasyon başlatıldı

Irak'ta terör örgütüne operasyon başlatıldı

Yol trafiğe kapandı! Tır alev alev yandı

Yol trafiğe kapandı! Tır alev alev yandı

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Galatasaray moral buldu

Galatasaray moral buldu

Türk askeri bölgeyi temizlemişti! Sevinç gösterileriyle sınırdan geçtiler

Türk askeri bölgeyi temizlemişti! Sevinç gösterileriyle sınırdan geçtiler

Caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Balıkçı tezgahında sergiliyorlardı... Hemen el konuldu

Balıkçı tezgahında sergiliyorlardı... Hemen el konuldu
 

POPÜLER HABERLER

Ukrayna´nın fırlattığı seyir füzesi ile SU-27 savaş uçakları yan yana uçtu

Ukrayna´nın fırlattığı seyir füzesi ile SU-27 savaş uçakları yan yana uçtu

Türkler Google'ın kamerasına yakalanırsa

Türkler Google'ın kamerasına yakalanırsa

500 bin yıl öncesinin ilk iskanı! Ziyaretçi sayısı ikiye katladı

500 bin yıl öncesinin ilk iskanı! Ziyaretçi sayısı ikiye katladı

Koruma altına alınacaklar! 3 mağara tabiat varlığı olma yolunda

Koruma altına alınacaklar! 3 mağara tabiat varlığı olma yolunda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA