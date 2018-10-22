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İnekler kafalarından ayaklarına bağlanan ip ve zincir ile yürümeye mahkum ediliyor

Giresun’da otlamaya giden ineklere yapılan uygulama görenleri adeta şok etti. İnekler kafalarından ayaklarına bağlanan ip ve zincir ile yürümeye mahkum ediliyor.

  • İHA
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Bir vatandaşın aracı ile seyir halindeyken fark ettiği ve cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından izlendi. İzleyenlerin tepkisini çeken görüntülerde, ineklerin kafalarından ayaklarına bağlanan ip ve zincir ile yürümeye çalıştığı görünüyor. Hangi amaç ile yapıldığı bilinmeyen uygulamanın görüntülerine ise sosyal medyadan tepki yağıyor.
 
Görüntüleri kaydeden vatandaşın ise “Yazık günah, hayvana böyle eziyet olur mu? Hayvan kafasını kaldıramıyor eziyet çektiriyorlar. Giresun’da hayvancılık yapan bir arkadaş bu. Allah ona selamet versin hepsi böyle bu hayvanların. Bu işkencedir, ondan başka bir şey değil” diyerek tepki göstermesi görüntülere yansıdı. 

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