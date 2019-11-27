14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7719
  • 6,3545
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İngiliz eşin etrafında kuş uçurtulmuyor: Emniyet'ten sıkı önlem

Beyoğlu’daki evinin sokağında ölü bulunan Suriye’deki ‘Beyaz Baretlilerin’ kurucusu eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier soruşturmasında çelişkili ifadeleri nedeniyle ‘şüpheli’ durumuna düşen ve yurtdışı çıkış yasağı konulan eşi Emma Hedvig Christina Winberg’e emniyetin iki koruma polisi verdiği ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Koruma polislerinin Winberg’in etrafında kuş uçurtmadığı öğrenildi. Emniyet kaynakları, tüm olasılıkların değerlendirildiği soruşturma kapsamında önlem olarak Winberg’e koruma verildiğini ifade etti. Soruşturmanın seyrine göre Winberg’in tekrardan ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Öte yandan Le Mesurier’in tırnaklarındaki doku örnekleriyle ilgili inceleme Adli Tıp’ta sürüyor. Cinayet masası dedektifleri Adli Tıp’tan bu hafta gelmesi beklenen rapora göre olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde önemli bulgulara sahip olacak.
 
(Akşam)
 

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

Anne adaylarına ‘kök hücre’ umudu

Anne adaylarına ‘kök hücre’ umudu

'Reytingi bilmek hikayeden uzaklaştırıyor'

'Reytingi bilmek hikayeden uzaklaştırıyor'

Diş apsesi canından etti

Diş apsesi canından etti
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Dünyadaki Mars: Burada uzay kıyafeti giymek ve telsiz kullanmak zorunlu!

Dünyadaki Mars: Burada uzay kıyafeti giymek ve telsiz kullanmak zorunlu!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular

Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular

Evinin odasında başladı, şimdi ise...

Evinin odasında başladı, şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA