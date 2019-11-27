İngiliz eşin etrafında kuş uçurtulmuyor: Emniyet'ten sıkı önlem

Koruma polislerinin Winberg’in etrafında kuş uçurtmadığı öğrenildi. Emniyet kaynakları, tüm olasılıkların değerlendirildiği soruşturma kapsamında önlem olarak Winberg’e koruma verildiğini ifade etti. Soruşturmanın seyrine göre Winberg’in tekrardan ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Öte yandan Le Mesurier’in tırnaklarındaki doku örnekleriyle ilgili inceleme Adli Tıp’ta sürüyor. Cinayet masası dedektifleri Adli Tıp’tan bu hafta gelmesi beklenen rapora göre olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde önemli bulgulara sahip olacak.

(Akşam)