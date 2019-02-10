İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İnşaatın asansör boşluğuna düşen 81 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Seher Çıra (81) hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrol için gelen inşaat bekçisi, asansör boşluğunda hareketsiz yatan kadını görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Öğle saatlerinde evinden çıkan Çıra'nın inşaat alanına girdiği ve dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştüğü tahmin ediliyor. Yaşlı kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.Olay öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrol için gelen inşaat bekçisi, asansör boşluğunda hareketsiz yatan kadını görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Öğle saatlerinde evinden çıkan Çıra'nın inşaat alanına girdiği ve dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştüğü tahmin ediliyor. Yaşlı kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Başkan Erdoğan, genç kızın ricasını geri çevirmedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ üyesi yakalandı'

'Saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ üyesi yakalandı'

İşgalci İsrail askerleri Filistinlilerin eğitimine de engel oluyor

İşgalci İsrail askerleri Filistinlilerin eğitimine de engel oluyor

Parçalanmış cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı

Parçalanmış cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı

Bakan Kurum açıkladı: 8 bina yıkılacak

Bakan Kurum açıkladı: 8 bina yıkılacak

Kılıçdaroğlu bir türlü 'Karamollaoğlu' diyemedi

Kılıçdaroğlu bir türlü 'Karamollaoğlu' diyemedi

Herkesin beklediği uygulama bu yıl başlıyor

Herkesin beklediği uygulama bu yıl başlıyor

Başkan'dan fırsatçılara sert sözler: Halde terör estirenin işini bitiririz

Başkan'dan fırsatçılara sert sözler: Halde terör estirenin işini bitiririz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük operasyona hazırlanıyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA