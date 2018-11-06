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İnşaatta elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki bir inşaatta elektrik akımına kapılan 1'i muhtar 2 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kumtaş Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen olayda, plastik doğrama işi yapan Eskigediz İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Şenol Karaağaç (43) ile Süleyman Demiray (43) elektrik akımına kapıldı. İnşaattaki diğer işçilerin müdahalesiyle kurtarılan Karaağaç ve Demiray yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Gediz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Muhtar Karaağaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Demiray ise ayakta tedavi edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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