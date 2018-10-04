İnşaattan düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Gazipaşa’ya bağlı Beyobası Mahallesi Hacıçelik Sokak’taki 3 katlı bir inşatta çalışan Yüksel Gökmen ve Davut Balcı, saat 15.30 sıralarında, binanın en üst katına vinçle malzeme çıkardıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle düştü. Zemine çakılan Yüksel Gökmen ve Davut Balcı ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Davut Balcı çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülürken, ağır yaralı olan Yüksel Gökmen ise gelen ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yüksel Gökmen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökmen'in cenazesi savcının incelemesinin ardından morga konuldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Davut Balcı ise ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inşaat sahibi ve vinç operatörü jandarma tarafından ifadesi için karakola götürüldü.