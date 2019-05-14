İnsan DNA’sının müziği notalarla hayat buldu

Bir sanat enstalasyonu olarak başlayan projenin DNA’daki kromozomların gitar teli uzunluğuna ve ilgili notalara çevrildiği, mutasyonların LED’ler ve müzikle gözlenebildiği bir araştırma projesine dönüştüğünü bildiren Sürer, “Projemizde DNA’yı işitselleştirdik ve görselleştirdik diyebiliriz.Her insanı bir diğerinden ayıran özelliklerini müziğe ve bir yandan da ışık sinyallerine ve animasyonlara dönüştürdük” dedi.

ÖĞRETİCİ BİR ÇALIŞMA

Elif Bozlak ise “Amacımız eğlenceli ve dikkat çekici yöntemlerle DNA’yı öğretmekti. İkiz insanlarda bile mutasyonların olduğunu bizim projemiz çok kolaylıkla öğrencilere gösterebiliyor. Bunun için öğretici bir çalışma oldu” şeklinde konuştu.

HEPİMİZİN MELODİSİ VAR

DNA’da kişiye ait mutasyonların bulunduğunu belirten Aybar Can Acar, “Kromozomun tamamını tel gibi düşünelim. Sekanslama sonucunda bu perdelerde mutasyon olduğunda sırayla bu perdelere basarak kişiye özgü melodiyi çıkarmış oluyoruz. Böylece dünyada kimsede olmayan bir müzik ortaya çıkarıyor” dedi.