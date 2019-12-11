'İnsan hakları zindanlarda çürüyor'

Gaziantep ve Şanlıurfa’da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Temsilcisi Tuncay Mengilli, temel hakları güvence altına almak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilan edilişinin üzerinden 71 yıl geçtiğini söyledi. Sivil toplum kuruluşları olarak Mısır’a mektuplar yollamaya başladıklarını aktaran Mengilli, “Zindanlarda ciddi şekilde zorluk yaşayan Müslüman kardeşlerimiz her gün işkence görüyor. Mısır zindanlarını mektup yağmuruna tutmaya karar verdik. En azından farkındalığın oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi. Mengilli, Mısır’da olduğu gibi Doğu Türkistan’da, Suriye’de ve Filistin’de Müslümanlara karşı insan hakları ihlallerinin sürdüğünü belirterek, farkındalık oluşturmak amacıyla kentte düzenlenecek tüm etkinliklere ‘Ses ver Türkiye’ sloganıyla katılım göstereceklerini sözlerine ekledi.

ADİL DÜZEN İSTİYORUZ

Şanlıurfa’da da İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, dünyadaki bütün insanların aynı hak ve hürriyete sahip olduğuna inandıklarını söyledi. Atilla, “Karamsar tablodan kurtulmanın yolu, adil bir küresel düzen kurmaktan geçmektedir. Bunun için tüm mazlumların ortaklaştığı sivil dayanışma zamanı gelmiştir. Türkiye’de, bizimle aynı görüşen olan herkesin tepkisini dile getirerek, ses vermesini istiyoruz” şeklinde konuştu.