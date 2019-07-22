Instagram’ın resmi hesabından fotoğrafla yapılan paylaşımda, Taşkın’a göre başkent Ankara’dan Türkiye’nin doğusuna seyahat etmenin en iyi yolunun Van Gölü Ekspresi olduğuna yer verildi.

"#HelloFrom" etiketli paylaşım yaklaşık 450 bin beğeni alırken çok sayıda da yorum yapıldı.