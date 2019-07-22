30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6774
  • 6,367
  • 259.337
  • 101275
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Instagram’dan Van Gölü Ekspresi paylaşımı

TCDD Taşımacılık'ın işlettiği Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında Bitlis'in Tatvan ilçesinde karlar arasından geçerken fotoğraf sanatçısı Hüseyin Taşkın tarafından çekilen fotoğrafı Instagram’ın resmi hesabından paylaşıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Instagram’ın resmi hesabından fotoğrafla yapılan paylaşımda, Taşkın’a göre başkent Ankara’dan Türkiye’nin doğusuna seyahat etmenin en iyi yolunun Van Gölü Ekspresi olduğuna yer verildi.

"#HelloFrom" etiketli paylaşım yaklaşık 450 bin beğeni alırken çok sayıda da yorum yapıldı.

Şaşırtan olay: Sevip, cami avlusuna bıraktılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'nda

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'nda

İstanbul Valiliği Suriyeli göçmenler için tarih verdi

İstanbul Valiliği Suriyeli göçmenler için tarih verdi

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Instagram’dan Türkiye paylaşımı

Instagram’dan Türkiye paylaşımı

İki market devi birleşiyor!

İki market devi birleşiyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde panik: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde panik: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Şüpheli FETÖ'cü çıktı

İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Şüpheli FETÖ'cü çıktı

iPhone'larda yeni dönem! O özellik belli oldu...

iPhone'larda yeni dönem! O özellik belli oldu...
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda 271 milyon dolar ele geçirildi

İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda 271 milyon dolar ele geçirildi

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

iPhone'larda yeni dönem! O özellik belli oldu...

iPhone'larda yeni dönem! O özellik belli oldu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA