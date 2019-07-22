Instagram’dan Van Gölü Ekspresi paylaşımı
TCDD Taşımacılık'ın işlettiği Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında Bitlis'in Tatvan ilçesinde karlar arasından geçerken fotoğraf sanatçısı Hüseyin Taşkın tarafından çekilen fotoğrafı Instagram’ın resmi hesabından paylaşıldı.
- AA
Instagram’ın resmi hesabından fotoğrafla yapılan paylaşımda, Taşkın’a göre başkent Ankara’dan Türkiye’nin doğusuna seyahat etmenin en iyi yolunun Van Gölü Ekspresi olduğuna yer verildi.
"#HelloFrom" etiketli paylaşım yaklaşık 450 bin beğeni alırken çok sayıda da yorum yapıldı.
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