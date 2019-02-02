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İnternet dolandırıcılarının yeni hedefi hayvanseverler

İnternette kendilerini veteriner olarak tanıtan ve dijital ortamda hazırladıkları sahte belgelerle güven kazanan dolandırıcılar, cins kedi ve köpek sahiplendirme bahanesiyle vatandaşlardan para talep ediyor.

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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dijital ortamda hazırladıkları sahte belgelerle internette kendilerini veteriner olarak tanıtan dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.
 
İnternette, hayvanların sahiplendirildiği izleniminin verildiği sitelerde, kendilerini veteriner olarak tanıtan dolandırıcılar, evcil hayvan sahiplendirme bahanesiyle çeşitli masraflar için vatandaşların parasını aldıktan sonra ortadan kayboluyor.
 
Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok mağdurun birliği aradığını, internette kendilerini veteriner olarak tanıtan kişiler tarafından cins kedi köpek sahiplendirme bahanesiyle dolandırıldığını anlattığını belirtti.
 
Dolandırıcıların, dijital ortamda hazırladıkları "veteriner hekim diploması" ve "hayvan hastanesi ruhsatı" gibi sahte belgelerle vatandaşların güvenini kazandığını aktaran Eroğlu, bu kişilerin veteriner hekimlikle hiçbir ilgilerinin bulunmadığını kaydetti.
 
"İNTERNETTE TANIMADIKLARI KİŞİLERİN HESABINA PARA YATIRMASIN"
 
Eroğlu, dolandırıcıların, evcil hayvan göndermeden önce, vatandaşlardan, ısrarla banka hesaplarına para yatırmalarını istediğine değinerek, "Bu kişiler, eğer vatandaş, evcil hayvanı görmeyi talep ederse, buluşmaktan kaçıyor. Hayvanı evlerine gönderebileceklerini söyleyerek, satış bedeli ve taşıma ücretinin banka hesaplarına yatırılmasını talep ediyor. Para hesaba yatırıldıktan sonra da bu kişilere bir daha ulaşılamıyor." diye konuştu.
 
Hayvanseverlerin bu tür mağduriyetler yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Hayvan sahiplenmek isteyenler, internette tanımadıkları kişilerin hesabına para yatırmasın. Bunun yerine barınaklardan hayvan sahiplensinler ya da ruhsatı olan satış yerlerinden alsınlar. Sağlık karnesi düzenlenmiş hayvanları sahiplenmek veya satın almak, en uygun hayvan sahibi olma yöntemidir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Eroğlu, veterinerlik mesleğini kirli işlerine alet eden dolandırıcılar hakkında her türlü yasal işleme başvurduklarını belirterek, bu kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

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