26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İnternetten görüp merak saldığı süs tavuğu yetiştiriciliğiyle ek gelir sağladı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir benzin istasyonunda çalışan Emrah Avlağı, internetten görerek merak saldığı süs tavuklarından kendi kurduğu kümeste yetiştirmeye başladı. Kısa sürede bahçesindeki tavukların sayısını artıran Avlağı, tavuklardan elde ettiği yumurtaların tanesini 7 liradan, mavi yumurtaları ise 15 liradan satmaya başlayarak kendine ek gelir kapısı sağlamış oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kula’da yaşayan ve bir benzin istasyonunda çalışan Emrah Avlağı, bir süre önce internetten gördüğü süs tavuğu yetiştiriciliğine hobi olarak başladı. Kısa sürede evinin bahçesindeki tavukların sayısını artıran Avlağı, 4 farklı ırktan oluşan toplamda 30 civarındaki süs tavuğunun ürettiği organik tavuk yumurtalarının tanesini 7 liradan satmaya başladı.
 
Avlağı’nın internette gördüğü, mavi yumurtacı olarak da bilinen Kuzey Amerika ırkı olan ’Ameraucana’ cinsi, kabuğu açık mavi renkli olan yumurta yumurtlayan tavuklar dikkatini çekti. Aldığı mavi yumurtacı civcivlerini büyüterek sayısını artıran Avlağı, mavi yumurtaların tanesini ise 15 liradan satıyor.

YUMURTALARI DA TAVUKLARI DA SATIYOR  

Yumurtaları satmanın yanı sıra komşularıyla da paylaşan Avlağı, mavi renk yumurtaların dikkat çektiğini belirterek, "Merak eden komşularım var. Onlara da veriyorum. Biz de yiyoruz. Lezzeti pazarda aldığımız yumurtadan daha iyi. Bu yumurtanın diğer yumurtalardan farkı ise tatlı bir tadının olması" dedi.
 
Türkiye’nin her yerine yumurta ve süs tavuğu gönderdiğini de belirten Avlağı, "İsteğe göre yumurta ya da tavuk gönderiyorum. Tavukların fiyatları 200 lira, yumurtanın fiyatı ise 7 lira" dedi.
4 farklı ırktan oluşan tavukların özelliklerinden de bahseden Avlağı, bahçesinde toplamda 30 civarında süs tavuğu olduğunu ve yumurta ile tavukların ticaretini sosyal medya üzerinden yaptığını söyledi. Kula’da ilk başlattığı süs tavuğu yetiştiriciliğine merakı olanlar için sosyal medya üzerinde ‘Manisa-Kula Süs Tavuğu Sevenler’ adında açtığı hesapta farklı ırklardaki tavukların özelliklerini anlattığını söyleyen Avlağı, merakı olan ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara yardımcı olabileceğini ifade etti.

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den 42 adet F-35B satın alacaklar

ABD'den 42 adet F-35B satın alacaklar

Türkiye'de bir ilk oldu... Tanesi 35 TL

Türkiye'de bir ilk oldu... Tanesi 35 TL

Transfer iddiaları Marcao'nun aklını karıştırdı

Transfer iddiaları Marcao'nun aklını karıştırdı

Devrim rüyasının fakirliğe yenildiği hayal ülke: Küba

Devrim rüyasının fakirliğe yenildiği hayal ülke: Küba

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

İstanbul Havalimanı dünyanın yeni gözdesi

İstanbul Havalimanı dünyanın yeni gözdesi

İP'le ilgili çarpıcı ifşaatlar! ABD Kongresi ile bağı ne?

İP'le ilgili çarpıcı ifşaatlar! ABD Kongresi ile bağı ne?

Nazarbayev'in kardeşini dolandırıp Oktar’a yat aldılar!

Nazarbayev'in kardeşini dolandırıp Oktar’a yat aldılar!
 

POPÜLER HABERLER

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme

Bu yıl emekli olan yıldız futbolcular

Bu yıl emekli olan yıldız futbolcular

Havadan görüntülendi... Depremden 20 yıl sonra Gölcük

Havadan görüntülendi... Depremden 20 yıl sonra Gölcük

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA