27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,694
  • 6,3988
  • 259.578
  • 101694
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İnternetten tanıştığı hırsıza aşık olan kadın, aileye girebilmek için çete kurdu

İstanbul'da cami avlularında küçük çocukları turistlerin çantalarını çalmaya azmettirdiği için gözaltına alınan Yaren Ç.'nin kendini aşık olduğu hırsız sevgilisinin ailesine kabul ettirmek amacıyla çete kurduğu ve hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından özellikle cami avlularında turistlerin çantalarını çalan bir şebekenin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi sonucu bir kadının yaşı küçük çocuklara, çalacakları çantayı gösterdiği ve onlara hırsızlık için yönlendirdiği tespit edildi. Polis görüntülerden şüphelinin kendileri için tanıdık bir şüpheli olduğunu belirledi. Daha öncede bir çok kez gözaltına alınan şüpheli 22 yaşındaki Yaren Ç.'yi Harbiye'de 8 Temmuz'da tekrar gözaltına alındı.
 
HAYATI FİLM SENARYOLARINI ARATMIYOR
 
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilen Yaren Ç., 3 ayrı hırsızlık dosyasıyla ilgili sorgulandı. Daha önce bir çok kez polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin hayat hikayesi ise film senaryolarını aratmadı. Şüphelinin iyi bir ailenin çocuğu olduğu ve sosyal medya üzerinde tanıştığı bir hırsıza aşık olup 16 yaşındayken Bursa'dan İstanbul'a kaçtığı belirtildi.
 
SEVDİĞİ GENCİN AİLESİNE KENDİSİNİ KABUL ETTİRMEK İÇİN HIRSIZLIK YAPMIŞ
 
Sevdiği gencin ailesine kendisini kabul ettirmek için hırsızlık yapmaya başlayan Yaren Ç.'nin polis ekipleri tarafından yakalandığı ve ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailesi tarafından şüphelinin 18 yaşına kadar Bursa'da tutulduğu daha sonra reşit olmasının ardından tekrar İstanbul'a gelerek hırsızlık yapmaya devam ettiği belirtildi.ŞİZOFRENİ RAPORU VAR
 
Bu arada, Yaren Ç.'nin şizofren ve akli dengesi yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin annesinin de bir süre önce kanser olarak hayatını kaybettiği belirtildi.
 
ŞİZOFRENİ RAPORU VAR
 
Bu arada, Yaren Ç.'nin şizofren ve akli dengesi yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin annesinin de bir süre önce kanser olarak hayatını kaybettiği belirtildi.
 
İSTANBUL'DA ÇETE KURDU YAKALANDI
 
Şüpheli Yaren Ç.'nin 2017 yılında kendilerine "Şizofren" çetesi olarak adlandıran bir grupla birlikte gözaltına alındığı ve hakkında 27 ayrı suç dosyasından işlem yapıldığı öğrenildi. O tarihte evlerinde yapılan 30 bin lira, 1600 dolar, 60 cep telefonu, 50 kadın çantası, 50 bin lira ziynet eşyası, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ile birlikte ele geçirilen şebeke üyelerinin de ufak yaşta çocuklara hırsızlık yaptırdıkları iddia edilmişti.
 
15 GÜN ÖNCEDE YAKALANMIŞTI
 
Şüphelinin son olarak geçtiğimiz Haziran ayı içinde yine açıktan hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında Süleymaniye Camii'nin avlusunda meydana gelen 3 ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
 

Başkan Erdoğan´dan anlamlı 15 Temmuz paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

Milli SİHA Bayraktar TB2'den müthiş başarı! Rekor kırdı

Milli SİHA Bayraktar TB2'den müthiş başarı! Rekor kırdı

Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Türk diplomatın şehit edildiği saldırı ile ilgili çarpıcı detaylar

Türk diplomatın şehit edildiği saldırı ile ilgili çarpıcı detaylar

Irak Cumhurbaşkanı Salih'den, Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Irak Cumhurbaşkanı Salih'den, Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Savunma Sanayi Başkanı Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayi Başkanı Demir'den F-35 açıklaması

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Ünlü çift için sürpriz iddia

Ünlü çift için sürpriz iddia

Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 teklifi: Biz hazırız

Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 teklifi: Biz hazırız

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA