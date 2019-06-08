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İntihar etmek isteyen kişi 3 saatte ikna edildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi, olay yerine gelen müzakereci polislerin 3 saat süren ikna çabalarının ardından intihar etmekten vazgeçti.

  • DHA
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Bindiği taksi ile saat 20.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen kişi, bir anda taksiden inerek korkuluklara koştu. Taksi şoförünün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polisler 3 saat süren ikna çalışmalarının ardından 23.00 sıralarında intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirdi. Korkuluklardan indirilen kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

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