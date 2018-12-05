Iraklı Hüseyin bozulan işitme cihazının yerine alınan yenisiyle yeniden duymaya başladı

Çankırı'da yaşayan 11 yaşındaki Iraklı Hüseyin Almnshadawi'nin bozulan işitme cihazının yerine, Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri ile bir hayırsever tarafından yenisi alındı.

Irak'ta yaşanan iç kargaşadan kaçarak Türkiye'ye sığınan Abbas Almnshadawi, eşi ve 4 çocuğuyla yaklaşık bir yıl önce Çankırı'da yaşamaya başladı.

Türkiye'ye geldikten bir süre sonra Ahmnshadawi'nin büyük oğlu Hüseyin'in işitme cihazı bozuldu.

Durumdan haberdar olan Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğinin kadın sorumlularının çalışması sonucu bir hayırsever, yaklaşık 26 bin lira değerindeki işitme cihazını alarak 8 ay aradan sonra Hüseyin'in tekrar duymasını sağladı.

Abbas Almnshadawi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun işitme cihazının bozulmasının ardından arayışa girdiğini söyledi.

Çocuklarından üçünün doğuştan işitme engelli olduğunu belirten Almnshadawi, "Çocuğumun yeniden duyması anlatılmaz bir duygu. Özellikle çocuğumun okula gitmesi, duyması, arkadaşlarıyla vakit geçirmesi anlatılamaz bir duygu." dedi.

Almnshadawi, cihazın takıldığı gün oğlunun büyük mutluluk yaşadığını vurgulayarak, sabaha kadar kendisiyle konuşmasını istediğini, çok mutlu olduğunu anlattı.

Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale de durumdan haberdar olan hayırsever kadınların cihazı tamir ettirmek için 6 bin lira topladıklarını dile getirdi.

Ankara'dan bir hayırseverin eksik kalan kısmı tamamlayıp yeni cihaz alacağını söylemesi üzerine Hüseyin'i Ankara'ya gönderdiklerini aktaran Kale, "Hüseyin'e yeni işitme cihazı alındı. İnsan duymadığı zaman yaşamıyor gibidir. Biz bu hayra vesile olduk. Rabbim hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.