İran sınırında 28 kilogram baz morfin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İran sınırından, yurda yasa dışı yollarla sokulan 3 katıra yüklenmiş 28 kilogram baz morfin ele geçirildi.
- AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Esendere beldesindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığında görevli askerler, İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti. Operasyon düzenleyen güvenlik güçlerini fark eden şahıslar, beraberlerindeki 3 katırı bırakarak, İran topraklarına kaçtı. Katırlara yüklenmiş 28 kilogram baz morfin ile 4 bidon içerisinde 88 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirildi.
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