Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesine bağlı Yücelan Mahallesi’nde İran İslam Cumhuriyeti sınır hattından yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan şüpheli şahıslara yönelik yapılan müdahale sonucunda, 7 bin 90 paket kaçak sigara ele geçildiği belirtildi. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma işlemleri başlatıldı.