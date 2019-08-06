İran sınırında 7 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.
- İHA
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesine bağlı Yücelan Mahallesi’nde İran İslam Cumhuriyeti sınır hattından yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan şüpheli şahıslara yönelik yapılan müdahale sonucunda, 7 bin 90 paket kaçak sigara ele geçildiği belirtildi. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma işlemleri başlatıldı.
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