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İran sınırında 7 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesine bağlı Yücelan Mahallesi’nde İran İslam Cumhuriyeti sınır hattından yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan şüpheli şahıslara yönelik yapılan müdahale sonucunda, 7 bin 90 paket kaçak sigara ele geçildiği belirtildi. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma işlemleri başlatıldı. 
 

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