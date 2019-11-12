İranlılar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor

Başkent Tahran'daki evlerinin kapılarını AA ekibine açan Penahi, Muhammedi ve Rıfati aileleri, Türk televizyon kanallarında yayınlanan Payitaht Abdulhamid, Vuslat, Erkenci Kuş, Kiralık Aşk, Afili Aşk, Zalim İstanbul gibi dizileri yakından takip ettiklerini anlattı.

Tahran'ın merkezinde oturan iki çocuk annesi, ev hanımı Meryem Muhammedi, Türkiye ile İran'ın kültürel açıdan birbirine çok yakın iki ülke olduğunu ifade etti.

- "Türkçemi geliştirmek için Türk dizileri izliyorum"

Türk dizilerini büyük bir zevkle izlediklerini dile getiren Muhammedi, "Türkçemi geliştirmek ve ileride daha iyi konuşabilmek için Türk televizyon kanallarını ve özellikle dizileri izliyorum. TRT'deki Vuslat ve Payiaht Abdulhamid favori dizilerim. Diriliş Ertuğrul ve şimdi ismini hatırlayamadığın birkaç Türk dizisini daha izledim." dedi.

Türkçe sevgisi dolayısıyla kızına "Parla" ismini verdiklerini söyleyen Muhammedi, "Türkçe öğrenmesi için kızıma TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmleri izlettiriyorum. Üniversite çağındaki oğlumun da Türkiye'de eğitim almasını istiyorum." diye konuştu.

Bu dizilerin sadece dil değil kültürel açıdan da kendilerine Türkiye hakkında önemli bilgiler verdiğini aktaran Muhammedi, şöyle konuştu:

"Diziler kültürleri birbirine yakınlaştırıcı bir rol oynuyor. Bu diziler sayesinde Türk örf ve adetlerini, mutfak kültürünü ve yemek tarzlarını çok daha yakından tanıma ve öğrenme fırsatı buluyoruz. Bunlardan bazılarını hayatımda da uyguluyorum."

- "Oğlumun Türkiye'de üniversite okumasını istiyorum"

İranlı ev hanımı ve 2 çocuk annesi Amine Rıfati de Türkiye'ye sık sık gittiklerini, İstanbul ve Antalya'yı çok sevdiklerini dile getirdi.

Daha önceleri Farsça dublajlı şekilde İran kanallarından izledikleri Türk dizilerini artık Türkiye kanallarında Türkçe izlemeye başladıklarını ifade eden Rıfati, "Kiralık Aşk, Siyah Beyaz Aşk ve İstanbul Gelin'i beğenerek seyrediyorum." dedi.

Rıfati, şunları anlattı: "Türkiye'ye gittiğimizde artık gurbet hissine kapılmıyor ve yabancılık çekmiyoruz. İnsanları da bize çok misafirperver davranıyor. Türk dizilerini İran ya da Türkiye kanallarından izliyoruz. Düğün ve kına geceleri bizimkilere çok yakın."

Ailece Türkçe öğrenmek için eğitmen tuttuklarını ve Türk dizilerinin bu konuda kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Rıfati, çocuklarının Türkiye'de eğitim almasını istediklerini söyledi.

Rıfati, "Türkiye'ye sürekli gidip geliyoruz, tatilimizi de orada geçiriyoruz. Antalya çok güzel bir şehir ve oradaki üniversiteleri de beğendim. Oğlumun Türkiye'de üniversite okumasını istiyorum. Kültürlerimiz ve inançlarımız yakın olduğu için Türkiye biz İranlılar için çok cazip bir ülke. Ramazan ve Kurban bayramlarında gittiğimde hiç yabancılık çekmiyorum. Çünkü hem halk hem de devlet bayramı idrak ediyor." diye konuştu.

Türk dizilerinde gördükleri aile bağlarının yanı sıra hassasiyetler ve önceliklerin de kendilerine yakın olduğunu vurgulayan Rıfati, dizi ve filmlerin kültürleri birbirine yakınlaştırdığına işaret etti.

- "Bir yıldır izlediğim diziler sayesinde Türkçeyi anlamaya başladım"

Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrendiğini anlatan Penahi ailesinin kızı Sena Penahi ise ilk başlarda annesinin Türk dizilerine olan ilgisine tepkili olduğunu ancak izleyince kendisinin de zamanla bu dizilerin tutkunu haline geldiğini ifade etti.

Penahi, şunları anlattı:

"Önceleri Türk dizilerini sevmiyor ve izlemiyordum. Sonra bir gün neden sevmiyorum diye sordum kendi kendime ve bir deneyeyim belki severim diye düşündüm. İlk izlediğim dizi Kara Sevda idi ve çok hoşuma gitti. Onun ardından sürekli Türk dizileri izlemeye başladım. Yaklaşık bir yıldır izlediğim diziler sayesinde Türkçeyi çok daha iyi anlamaya başladım."

- "Benim Türkiye'yi sevdiğim kadar Türkiyelilerin de İran'ı sevmelerini istiyorum"

Erkenci Kuş, Çilek Kokusu, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk dizilerini izlediğini, bunların içinde en çok Erkenci Kuş ile Afili Aşk'ı beğendiğini dile getiren Penahi, "Daha çok romantik-komedi türlerini tercih ediyorum, dram sevmiyorum." dedi.

Dizilerde hikaye ve oyunculukların yanı sıra Türkçe telaffuzları dikkatle takip ettiğini ve anlamını bilmediği kelime ile deyimleri araştırarak öğrendiğini anlatan Penahi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin kültürünü, doğal olduğu için çok sevdim. Sıkıcı değil ve insan bir şeyler öğreniyor. Hangi ülkeden olursa olsun eğer oradan bir şey öğreniyorsan bu çok güzel bir şey. Türkiye'den çok şey öğrendim ve kendi hayatımda uygulamak istedim. Benim Türkiye'yi sevdiğim kadar Türkiyelilerin de İran'ı sevmelerini istiyorum. Karşılıklı sevgi çok doğal bir şey. İran'da yaşamasaydım Türkiye'de yaşamak isterdim."