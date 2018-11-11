Irmağa düşen 2 çocuk ve 2 anne son anda kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Ayten T., Fatma F. çocukları Yakup D. ve Feryat T. ile birlikte Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki ırmak kenarında oturmaya başladı. Bu sırada oyun oynayan çocuklardan Feryat T. ayağının kayması sonucu ırmağa düştü. Feryat T.’nin ırmağa düştüğünü gören Yakup D. ile Ayten T. ve Fatma F. çocuğu çıkarmak için ırmağa girdi. Bir anda sürüklenmeye başlayan 2 çocuk ve 2 kadının imdadına ırmak kenarında arkadaşını bekleyen Mehmet Ali A. yetişti. Çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla olanları seyrederken Mehmet Ali A. hiç düşünmeden üzerindeki elbiseleriyle birlikte ırmağa atlayıp çocukları ve annelerini akıntıya kapılmadan kıyıya çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi, ırmağa düşenlerin durumlarına baktıktan sonra durumu kötü olan Ayten T.’yi hastaneye götürürken, Fatma F., Yakup D. ve Feryat T. ise polis ekip otosuyla kıyafetlerini değiştirmek için evlerine götürüldü.

4 kişinin hayatını kurtaran Mehmet Ali A., arkadaşını beklediği sırada ırmaktan sesler gelmeye başladığını, baktığında ırmakta sürüklenmeye başlayan çocuk ve kadınları gördüğünü belirterek “İnsanlık görevimi yaptım ve hiç düşünmeden ırmağa atlayarak ırmaktakileri çıkardım. Ben görevimi yaptım” dedi.